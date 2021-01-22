С чем отправится в отставку Конституционный суд Карелии?

Судей ждет неплохое выходное пособие и ежемесячное денежное содержание.

В конце прошлого года депутаты Государственной Думы России приняли поправки к федеральному закону "О судебной системе", упраздняющие конституционные суды в регионах страны. По словам председателя думского комитета по законодательству и государственному строительству Павлу Крашенинникову, который выступил одним из авторов этой инициативы, в настоящее время конституционные суды действуют в 16 субъектах федерации, и их предполагается ликвидировать к началу 2023 года. В Карелии не стали ждать так долго, и сразу после новогодних каникул в республиканский парламент были внесены сразу несколько законопроектов, связанных с упразднением карельского Конституционного суда. Их авторами выступили глава республики Артур Парфенчиков и группа депутатов из парламентских фракций "Единой России" и ЛДПР, а также исключенный из КПРФ депутат Валерий Шоттуев.

Согласно этим законопроектам, полномочия судей Конституционного суда Карелии предполагается прекратить 15 февраля нынешнего года. Однако подсластить отставку председателю суда Светлане Беньяминовой и двум ее коллегам – Марии Даниловой и Алексею Тайбакову – депутаты решили выплатой неплохого выходного пособия и ежемесячным пожизненным содержанием, которые предусмотрены федеральным законодательством.

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