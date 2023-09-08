С директора школы в Пудоже взыскали компенсацию морального вреда за замечание учителю

Суд встал на защиту учителя, которому директор школы неправомерно сделал замечание.

Как пишет «Учительская газета», в Пудоже директора школы обязали выплатить компенсацию морального вреда учителю за неправомерное замечание. Такое наказание руководителю образовательного учреждения вынес Пудожский районный суд в ответ на жалобу педагога.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, ранее учитель обратился в суд с заявлением о признании незаконными приказа и решения комиссии по урегулированию споров. В своем письме педагог указал, что причиной произошедшего стал конфликт с родителями учащихся. Несмотря на то, что учитель не совершал противоправных действий, директор сделал ему замечание без соблюдения необходимых процедур.

Суд пришел к выводу, что претензии к педагогу были необоснованными, и указал, что служебную проверку провели с нарушениями. Кроме того, в коллективной жалобе родителей не были названы конкретные факты неправомерных действий учителя.

В итоге суд принял решение о взыскании компенсации морального вреда с директора школы в пользу учителя.