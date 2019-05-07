КСМ празднует день рождения

Крупнейшая строительная компания Карелии отметила свой 56-й день рождения.

Совершенно справедливо будет назвать бренд "КСМ" одним из самых узнаваемых в Карелии. Для людей в возрасте, возможно, более привычное название "Карелстроймеханизация", для молодого поколения – "КСМ".

Таких предприятий – долгожителей с более чем полувековой богатой историей в Карелии очень немного. В строительной отрасли – и вовсе единицы.

О деятельности строительной компании лучше всяких слов рассказывают построенные объекты. У "КСМ" их сотни. По всей республике. Жилые дома и промышленные комплексы, дороги и мосты, гидросооружения и малые гидроэлектростанции, детские сады и школы, административные и торговые здания, скверы и памятники. Таким послужным списком не может похвастаться ни одна другая компания в Карелии и лишь очень немногие в Северо-Западном Федеральном округе России! И он пополняется десятками объектов каждый год.

А общественным организациям, образовательным учреждениям, музеям, театрам, творческим коллективам "КСМ" хорошо известна своей активной социальной политикой, значительная статья расходов компании связана с благотворительной помощью.

Более 20 лет предприятие выплачивает именные стипендии студентам ПетрГУ, учащимся по направлению "строительство", а в сотрудничестве с Карельским филиалом Российского Фонда культуры – одарённым детям республики. Стипендии Фонда семьи Макаровых на протяжении многих лет получают талантливые дети Петрозаводска.

Николай Макаров, генеральный директор компании "КСМ":

"Наша социальная политика – это не повод для гордости, а естественный выбор для серьёзного социально ответственного бизнеса. И говорим мы об этом прежде всего для того, чтобы подтолкнуть те компании и тех руководителей, которые пока по каким-то причинам не осознали необходимость участия в общественной жизни, встать на этот путь – стать социально ответственными. Ведь чем нас таких больше, тем более насыщенной будет культурная, образовательная, спортивная жизнь в регионе, тем более полной и интересной жизнью будут жить наши дети.

Пользуясь случаем хочу от всего сердца поздравить моих коллег, работников, уважаемых ветеранов "КСМ" с 56-летием нашей компании! Я горжусь своим коллективом – настоящей командой строителей, созидателей, профессионалов. Горжусь нашей компанией, которая, несмотря на статус лидера в регионе, находится в постоянном развитии и совершенствовании. И, конечно, горжусь нашими объектами. У нас замечательная профессия, ведь строительство – один из немногих видов человеческой деятельности, результаты которого остаются на века".

На правах рекламы