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Новости. Общество
22:00, 10 Апреля 2019
фото: © NASA/JPL/University of Arizona

С ямами на дорогах помогут бороться бактерии

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Похоже, эта разработка очень пригодилась бы в России.

Учёные из Дрексельского университета в Филадельфии (США) выяснили, что добавление почвенных микробов в асфальтобетонную смесь помогает сделать её более износостойкой и устойчивой к воздействию реагентов, пишет auto.mail.

В качестве самого популярного зимнего реагента традиционно используется хлорид кальция. Однако этот антиобледенитель способен проникать глубоко в структуру бетона и взаимодействовать с присутствующим в ней гидроксидом кальция, приводя к образованию оксихлорида кальция. Эта довольно объёмная соль буквально разрывает бетон изнутри, приводя к образованию ям и выбоин на автомобильных дорогах.

Но американские учёные заявили, что придумали способ решения этой проблемы: оказывается, нужно добавить в асфальтобетонную смесь весьма распространённые по всему миру почвенные бактерии Sporosarcina pasteurii. В природе они приводят к образованию карбоната кальция — так называемого естественного цемента, способного скреплять довольно обширные массы песка и породы. К примеру, он участвует в формировании известняка и мрамора.

В бетонной смеси, по замыслу американцев, бактерии Sporosarcina pasteurii могли бы превращать хлорид кальция в безобидный карбонат. Чтобы проверить это, они приготовили и испытали серию образцов смеси с добавлением бактерий и небольшого количества питательных веществ для поддержания их роста. Бетон погружали в раствор хлорида кальция на 28 дней, имитируя обработку реагентами.

После этого исследователи проверили все образцы асфальтобетонной смеси на структурную прочность и на присутствие оксихлорида кальция. Как выяснилось, смесь с бактериями Sporosarcina pasteurii избежала разрушения, а содержание оксихлорида в ней оказалось минимальным. Кроме того, микробы помогли накопить карбонат кальция, что укрепило структуру бетона. Может, хотя бы бактерии смогут сделать российские дороги долговечнее?

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-04-10 22:28:01
Из разговора двух бактерий:
— Слышь, Петрович, нашу дорогу, ну ту, что мы в прошлом месяце ремонтировали, опять раздолбали!
— Блин! Они что, по ней на машинах ездят, что ли?
Гость
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