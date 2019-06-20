В Карелии спасатели тушили пожар более 4 часов

Из горящего дома в поселке Полга вынесли газовый баллон, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 19 июня, в 19.52 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района в составе 6 человек привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Полга на ул. Подгорной. В 00.40 пожар ликвидирован.

Бороться с огнем помогал доброволец.

Дом сгорел. Пожарные вынесли газовый баллон.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.