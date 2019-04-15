С мая в Карелии введут дополнительные пригородные поезда

Дополнительные пригородные поезда назначаются в Карелии с 1 мая по 30 сентября, сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

С 1 мая по 30 сентября 2019 года назначаются пригородные поезда по территории Карелии:

- по субботам и воскресеньям (Петрозаводск–Свирь, Свирь–Петрозаводск, Петрозаводск–Медвежья Гора, Медвежья Гора–Петрозаводск);

- по пятницам и воскресеньям (Кемь–Идель, Идель–Медвежья Гора);



- по субботам и понедельникам (Идель–Кемь, Медвежья Гора–Идель).

Изменяется периодичность курсирования:



- по вторникам, четвергам и воскресеньям (Лоухи–Кемь, Кемь–Лоухи).

С расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании.