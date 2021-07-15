С начала 2021 года в Карелии оформлено более 7 тысяч кредитных карт Сбербанка

За первые шесть месяцев текущего года клиенты Сбербанка в Карелии оформили более 7 тысяч кредитных карт, это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Кроме того, на 16% — почти до 5 млрд рублей — вырос торговый оборот по картам в этом же периоде. Всего на текущий момент в республике насчитывается более 104 тысяч действующих кредитных карт Сбербанка.
«Наши клиенты могут оформить кредитную карту как на пластиковом носителе, так и в цифровом формате. Это, во-первых, экологично, во-вторых, удобно: цифровую карту невозможно забыть, потерять или украсть. Пользоваться такими картами можно как в интернете, так и в розничной сети с помощью смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. Чтобы расплачиваться картой через NFC, необходимо загрузить её в электронный кошелёк своего мобильного телефона», – сказала заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.
С 10 июня 2021 года в Сбербанке действует акция при оформлении предодобренных кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold. Процентная ставка составит 17,9% годовых на весь срок действия карты. Ставка будет доступна при оформлении карты до 31 июля 2021 года в любом канале банка.
Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении Сбербанка в разделе «Карты» или в удобном офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту.
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк
Обслуживание карты бесплатно
Кредитный лимит до 600 тыс. руб. до 300 тыс. руб. С персональным лимитом На стандартных условиях
Беспроцентный период на все покупки до 50 дней до 50 дней
SMS или push-уведомления об операциях
бесплатно бесплатно
Пополнение карты с карт других банков
бесплатно на сайте и
в мобильном приложении Сбербанка*
бесплатно на сайте и
в мобильном приложении Сбербанка*
Процентная ставка по любым операциям (годовых)
17,9% 25,9%
Бонусы СПАСИБО за покупки у партнеров
до 30% от суммы покупки
до 30% от суммы покупки
Выдача наличных и переводы:
Комиссия за выдачу наличных в Сбербанке и дочерних банках
- 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Комиссия за выдачу наличных в других банках
- 4% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Комиссия за перевод средств на дебетовую карту Сбербанка
- 3% от суммы выдачи, но не менее 390 ₽
Лимит на переводы и выдачу наличных в сутки
- 300 000 ₽
Прочие тарифы:
Получение отчета по карте по e-mail или в банке
- бесплатно
Неустойка (на сумму просроченного платежа)
- 36% годовых
Подробности: www.sberbank.ru
Тел: 900 бесплатно с мобильных на территории РФ
+7 495 500-55-50 для звонков из-за границы. Стоимость звонка по тарифам вашего оператора
Комментарии