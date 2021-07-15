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С начала 2021 года в Карелии оформлено более 7 тысяч кредитных карт Сбербанка

Новости. Общество
09:42, 16 Июля 2021
фото: © freepik.com/katemangostar

За первые шесть месяцев текущего года клиенты Сбербанка в Карелии оформили более 7 тысяч кредитных карт, это на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Кроме того, на 16% — почти до 5 млрд рублей — вырос торговый оборот по картам в этом же периоде. Всего на текущий момент в республике насчитывается более 104 тысяч действующих кредитных карт Сбербанка.

«Наши клиенты могут оформить кредитную карту как на пластиковом носителе, так и в цифровом формате. Это, во-первых, экологично, во-вторых, удобно: цифровую карту невозможно забыть, потерять или украсть. Пользоваться такими картами можно как в интернете, так и в розничной сети с помощью смартфонов, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты. Чтобы расплачиваться картой через NFC, необходимо загрузить её в электронный кошелёк своего мобильного телефона», – сказала заместитель управляющего Карельским отделением ПАО Сбербанк Лариса Суханова.

С 10 июня 2021 года в Сбербанке действует акция при оформлении предодобренных кредитных карт Visa Gold и MasterCard Gold. Процентная ставка составит 17,9% годовых на весь срок действия карты. Ставка будет доступна при оформлении карты до 31 июля 2021 года в любом канале банка.

Оформить заявку на кредитную карту можно в мобильном приложении Сбербанка в разделе «Карты» или в удобном офисе банка. Если заявка одобрена, банк сообщит в СМС о том, где и когда можно забрать карту.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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