С начала 2024 года Отделение СФР по Карелии назначило выплаты из средств пенсионных накоплений 2300 жителям Республики

Жители Карелии, формировавшие пенсионные накопления, могут обратиться за их выплатой в Отделение Социального фонда по Республике Карелия.

На сегодняшний день 2316 жителей Республики получили пенсионные накопления в 2024 году.

Напомним, пенсионные накопления формировались:

— у людей 1967 года рождения и моложе за счет страховых взносов, которые уплачивали работодатели и индивидуальные предприниматели на накопительную часть пенсии с 2002 по 2014 год;

— у мужчин 1953 по 1966 год рождения и женщин 1957 по 1966 год рождения, взносы за которых уплачивались с 2002 по 2004 год;

— у участников программы государственного софинансирования пенсий и у тех, кто направляет средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии.

Жители Карелии могут уточнить, есть ли у них пенсионные накопления, заказав на портале Госуслуг выписку о состоянии индивидуального лицевого счета.

«Северяне могут получить средства пенсионных накоплений за пять лет до наступления пенсионного возраста. У женщин это право возникает в 50 лет, у мужчин — в 55 лет. Необходимое условие — наличие достаточного количества пенсионных коэффициентов (в 2024 году — 28,2), страхового стажа и стажа работы на севере. Напомню, страховой стаж должен быть не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, а стаж работы на Севере — 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местности, приравненной к Крайнему Северу. Если у гражданина нет необходимого „северного“ стажа, то обратиться за получением средств пенсионных накоплений он может по достижении 55 лет (женщины) или 60 лет (мужчины)», — отметила управляющий Отделением Социального фонда по Республике Карелия Юлия Ермакова.

Жители Карелии могут обратиться в региональное Отделение Социального фонда за выплатой своих пенсионных накоплений, подав заявление через личный кабинет на портале госуслуг или клиентской службе. Кроме того, подать заявление можно в МФЦ, а если средства пенсионных накоплений формировались в негосударственном пенсионном фонде — нужно обращаться в этот НПФ.

Есть три способа выплаты средств пенсионных накоплений:

— единовременная выплата — все средства выплачиваются гражданину одной суммой;

— срочная выплата — средства пенсионных накоплений выплачиваются в течение 10 лет;

— накопительная пенсия — назначается на пожизненный срок и выплачивается ежемесячно.

Для определения варианта выплаты применяется общероссийский прожиточный минимум пенсионера. В 2024 году он составляет 13 290 рублей. Если накопительная пенсия составит 10 и менее процентов этой величины, то будет назначена единовременная выплата. Если больше 10 процентов, то накопления будут разбиты на ежемесячные пожизненные выплаты.

Например, человеку известно, что размер его пенсионных накоплений составляет 300 тысяч рублей. Эту сумму нужно разделить на ожидаемый период выплаты, который в этом году для граждан, имеющих северный стаж, составляет 324 месяца. Проводим расчет: 300000: 324 = 925 рублей. Полученная сумма меньше 10 процентов прожиточного минимума пенсионера (10% от прожиточного минимума в этом году — 1 329 рублей). В итоге, гражданин может получить единовременную выплату, то есть все средства пенсионных накоплений единой суммой.

В 2024 году Отделение Социального фонда по Республике Карелия назначило единовременную выплату средств пенсионных накоплений 2270 жителям Карелии, накопительная пенсия назначена 24 гражданам. Срочную выплату средств пенсионных накоплений получили 22 человека.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться за консультацией в контакт-центр Отделения СФР по Республике Карелия: 8-800-200-07-57 (пн–чт с 08:45 до 17:00, пт с 08:45 до 16:45).