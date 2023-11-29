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С начала декабря в Петрозаводске изменятся маршруты семи автобусов

Новости. Общество
07:40, 30 Ноября 2023
фото: © Drazen Zigic / Freepik

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Нововведения связаны с завершением реконструкции Лососинского шоссе.

В Петрозаводске изменятся маршруты семи автобусов, сообщили в паблике городской администрации.

Как рассказали в источнике, нововведения связаны с завершением реконструкции Лососинского шоссе.

С 1 декабря изменятся автобусные маршруты № 9, 12, 14, 17, 19, 26, 27. Нововведения вызваны завершением реконструкции Лососинского шоссе.

Автобус №14 будет следовать в прямом и обратном направлении по Оборонной улице.
Прямое направление: Финский проезд – Оборонная улица – Новолососинский сквер – улица Хейкконена – Торговый центр «Столица» – по маршруту следования.
Обратное направление: по маршруту следования – улица Хейкконена – Новолососинский сквер – Оборонная улица – Финский проезд.

Автобус №9 будет следовать через четыре новые остановки на Лососинском шоссе.
Прямое направление: по маршруту следования – Академический лицей – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица – улица Генерала Терехина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Попова – Школа №43 – по маршруту следования.
Обратное направление: по маршруту следования – Школа № 43 – улица Попова – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица – улица Генерала Терехина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Хейкконена – Торговый центр «Столица» – по маршруту следования.

Автобус №26:
Прямое направление: по маршруту следования – улица Попова – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица.
Обратное направление: Чистая улица – улица Генерала Терехина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Попова – по маршруту следования.

Автобус №27:
Прямое направление: Чистая улица – улица Генерала Терехина – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – улица Хейкконена – по маршруту следования.
Обратное направление: по маршруту следования – Березовая аллея – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Чистая улица.

Посадка и высадка пассажиров на остановке, расположенной в районе пересечения Лососинского шоссе и Чистой улицы, больше не будет осуществляться.

Автобус №12 и 19:
Прямое направление (без изменений): Финский проезд – Скандинавский проезд – ЖК «Скандинавия» – улица Хейкконена – по маршруту следования.
Обратное направление: по маршруту следования – Березовая аллея – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – ЖК «Скандинавия» – Финский проезд.

Автобус №17:
Прямое направление (без изменений): Финский проезд – Скандинавский проезд – ЖК «Скандинавия» – улица Хейкконена – по маршруту следования.
Обратное направление: по маршруту следования – Академический лицей – улица Хейкконена – Новолососинский сквер (четная сторона) – Новолососинский сквер (нечетная сторона) – ЖК «Скандинавия» – Финский проезд.

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