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С начала года Карелия сократила госдолг почти на 2 миллиарда рублей

Новости. Экономика
16:06, 12 Апреля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Уменьшение общей суммы региональной задолженности произошло за счет снижения финансовых обязательств по банковским кредитам.

К 1 апреля государственный долг Карелии составил 21 миллиард 971 миллион рублей. В сравнении с началом нынешнего года эта сумма уменьшилась на 1 миллиард 920 миллионов.

По данным республиканского министерства финансов, сокращение региональной задолженности произошло за счет снижения финансовых обязательств по банковским кредитам, которые составляют сейчас 8,9 миллиарда. Остальные долговые обязательства региона за это время не изменились.

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