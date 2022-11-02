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С начала года преступность в Карелии снизилась на 12 процентов

Новости. Общество
10:30, 03 Ноября 2022
фото: © bk55.ru

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Оперативная обстановка в Карелии с начала года характеризуется снижением количества совершенных преступлений всех категорий более чем на 12%, сообщили в МВД республики.

Криминогенная обстановка в республике характеризуется как стабильная и остаётся под контролем полиции, отметил заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Карелии Алексей Олюшкин.

«Оперативная обстановка в Карелии с начала текущего 2022 года характеризуется снижением количества совершенных преступлений всех категорий. При этом если рассматривать всю картину в целом, то снижение это зримо — более чем на 12 процентов, — сказал Олюшкин. — Карельские полицейские успешно работают над раскрытием преступлений, превышая среднероссийский показатель без малого на 5 процентов, а по Северо-Западному региону почти на 10 процентов».

Анализ преступности в Карелии свидетельствует: доля тяжких и особо тяжких преступлений против личности незначительна — составляет 1,4%, к слову, абсолютное большинство из них (без малого 98%) раскрыты. 8 из 10 преступлений — противоправные деяния небольшой и средней тяжести. Почти половина этих преступлений — кражи, треть из которых совершается в магазинах.

В полицию информация о таких преступлениях нередко попадает спустя недели, а иногда и месяцы со дня их совершения. При этом сообщения от представителей торговых точек поступают сразу в большом количестве. Это связано с тем, что не все помещения оборудованы противокражными устройствами, камерами видеонаблюдения, внутренним контролем, а сами хищения могут выявляться работниками только после проведения ревизий. Несмотря на трудности, карельские полицейские проводят все необходимые мероприятия и в большинстве случаев устанавливают подозреваемых.

Также, по словам заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Карелии Алексея Олюшкина, в республике остаётся актуальной проблема дистанционных хищений, речь в первую очередь идет о «телефонных мошенниках» это и так называемые службы безопасности и финансового контроля банков, ДТП с родственниками, выплаты компенсаций за приобретенные товары, биржи и другие подобные факты.

«С начала года зарегистрировано свыше 1700 подобных краж и мошенничеств. Полиция Карелии активно борется с указанными преступными проявлениями: в этом году задержано 289 подозреваемых и обвиняемых в совершении таких деяний. Мы постоянно совершенствуем свои навыки в сфере IT-технологий и раскрываемость преступлений ежегодно растёт», — сказал Олюшкин.

Как отметили в полиции, несмотря на активную профилактическую кампанию, развёрнутую МВД Карелии в медиапространстве, жертвами аферистов ежемесячно становятся десятки жителей республики всех возрастов.

«Но и в этом направлении имеется положительная динамика: жители Карелии стали переводить мошенникам меньшие суммы: количество тяжких и особо тяжких преступлений по этому направлению снизилось почти на четверть», — отметил замначальника Алексей Олюшкин.

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