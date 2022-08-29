С начала года в Карелии более тысячи водителей не пропустили пешеходов

В Госавтоинспекции Карелии рассказали о статистике нарушений типичных нарушений на дорогах республики.

С начала 2022 года автоинспекторы пресекли 1300 нарушений водителями, не предоставивших преимущество в движении пешеходам.

Так, в Кеми водитель автомобиля УАЗ не уступил дорогу пешеходу, переходившему дорогу по нерегулируемому переходу. Водителю грозит административный штраф — от полутора до двух с половиной тысяч рублей.

Напомним, за выходные сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска отстранили от управления нескольких нарушителей ПДД.