С начала года в Карелии "ветрянкой" переболели около 3 тысяч человек

За 5 месяцев зарегистрировано 2890 случаев ветряной оспы, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Показатель заболеваемости снизился на 30,4% и составил 464,3 случаев на 100 тысяч населения. Ветряная оспа поражает преимущественно детей, на которых приходится 94% от числа заболевших.

"Детский" характер этой инфекции объясняется тем, что практически первая же встреча ребёнка с возбудителем инфекции приводит к заражению. Регистрируются очаги групповой заболеваемости в организованных коллективах – школах, детских дошкольных учреждениях.

Источником инфекции при ветряной оспе является только больной человек с клинически выраженной формой заболевания. Заразность больного начинается с последних дней инкубационного периода и заканчивается через 5 дней после появления последнего элемента сыпи. Инкубационный период при ветряной оспе колеблется от 10 до 21 дня, составляя в среднем 14-17 дней.

Вызывает болезнь вирус. Он чувствителен к воздействию высоких температур (погибает при нагревании до +37 градусов в течение 10 минут), ультрафиолетовому облучению в малых дозах. К воздействию низких температур вирус устойчив (при температуре +4 градуса длительно сохраняется).