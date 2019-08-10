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Новости. Общество
11:02, 10 Августа 2019
фото: © Артем Геодакян/ТАСС

С начала года в Карелию на работу приехали три тысячи иностранцев

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Большая часть мигрантов по-прежнему занята в сфере строительства, ее доля в целом составляет порядка 30%, сообщили в миграционной службе Карелии.

В первом полугодии 2019 года принято более 21 тысячи уведомлений о постановке на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания, поставлено на миграционный учет свыше 13 тысяч иностранцев.

За последние несколько лет основные миграционные потоки не меняются, это в основном граждане Финляндии (33,7%), Узбекистана (15,4%), Таджикистана (9,4%), Украины (7,8%), Беларуси (5,6%), Азербайджана (4%).

Основными целями въезда на территорию республики являлись "туризм" (23%), "работа" (18%) и "частная" (13%). В качестве иностранных работников преобладают граждане Узбекистана (31%), Таджикистана (20%) и Украины (12,5%). Наибольшее количество прибывших с целью "туризм" отмечается из таких стран, как Финляндия (47,6%), Франция (9%), Беларусь (8,3%) и Германия (7,2%).

В Карелии по разрешению на временное проживание находятся свыше 1200 человек, по виду на жительство около 2 тысяч человек.

Трудовая миграция остается одним из основных факторов, создающих активные миграционные потоки. С целью "работа" в первом полугодии 2019 года прибыло 2,9 тысячи человек, оформлено и переоформлено более 1,1 тысячи патентов. Сумма поступившего в бюджет Республики Карелия налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа за патент составила 35,4 млн рублей.

Большая часть иностранных работников по-прежнему занята в сфере строительства, ее доля в целом составляет порядка 30%. Значительное число мигрантов трудятся на обрабатывающих производствах – 10%, в оптовой, розничной торговле и ремонте автотранспортных средств – 8%, в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 7%, трудовую деятельность в сфере транспорта и связи осуществляют 6% всех трудовых мигрантов. Доля трудящихся мигрантов в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания составляет – 6%.

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