С начала года жители Карелии совершили бюджетные платежи через Сбербанк на сумму 1,1 млрд рублей

За девять месяцев 2021 года жители республики оплатили услуги государственных организаций через каналы Сбербанка на сумму почти 1,1 млрд рублей — на 68 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В целом по Северо-Западу объем таких платежей составил 33 млрд рублей.

Увеличился объём бюджетных платежей, совершенных через удаленные каналы обслуживания с января по сентябрь 2021 года. В республике он составил 530 млн рублей против 454 млн рублей за такой же период прошлого года. Объем переводов в отделениях банка и при помощи устройств самообслуживания при этом составил 600 млн рублей, через партнеров банка - около 14 млн рублей.

«Развитие цифровых сервисов позволяет нашим клиентам экономить время и оплачивать пошлину там, где это удобно. В этом году на 20% выросло количество таких платежей в приложении СберБанк Онлайн. Чаще всего клиенты оплачивают государственные услуги, относящиеся к ведению Росреестра, МВД и ЗАГС», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

На территории СЗФО посетители многофункционального центра по работе с населением имеют возможность оплатить госпошину в момент подачи заявления в окне специалиста. Суммарно за три квартала текущего года через терминалы Сбербанка, установленные в МФЦ, было оплачено госпошлины на общую сумму 300 млн рублей, что на 52% больше, чем за тот же период в 2020 году.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк