Реклама

С начала года жители Карелии совершили бюджетные платежи через Сбербанк на сумму 1,1 млрд рублей

Новости. Общество
10:43, 29 Октября 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

За девять месяцев 2021 года жители республики оплатили услуги государственных организаций через каналы Сбербанка на сумму почти 1,1 млрд рублей — на 68 млн больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В целом по Северо-Западу объем таких платежей составил 33 млрд рублей.

Увеличился объём бюджетных платежей, совершенных через удаленные каналы обслуживания с января по сентябрь 2021 года. В республике он составил 530 млн рублей против 454 млн рублей за такой же период прошлого года. Объем переводов в отделениях банка и при помощи устройств самообслуживания при этом составил 600 млн рублей, через партнеров банка - около 14 млн рублей.

«Развитие цифровых сервисов позволяет нашим клиентам экономить время и оплачивать пошлину там, где это удобно. В этом году на 20% выросло количество таких платежей в приложении СберБанк Онлайн. Чаще всего клиенты оплачивают государственные услуги, относящиеся к ведению Росреестра, МВД и ЗАГС», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

На территории СЗФО посетители многофункционального центра по работе с населением имеют возможность оплатить госпошину в момент подачи заявления в окне специалиста. Суммарно за три квартала текущего года через терминалы Сбербанка, установленные в МФЦ, было оплачено госпошлины на общую сумму 300 млн рублей, что на 52% больше, чем за тот же период в 2020 году.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
26.10.2021, 15:36
Рабочие при строительстве магистрали в Петрозаводске случайно открыли фонтан у мэрии (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:55
Готовятся изменения в работе детских садов в Карелии из-за коронавируса
27.10.2021, 18:50
Вице-премьер Карелии разъяснил новые требования об отстранении невакцинированных от работы
24.10.2021, 14:08
В Петрозаводске частично открылось движение по новой дорожной развязке (ФОТО и ВИДЕО)
23.10.2021, 14:21
«На этом можно серьезно заработать»: эпидемиолог объяснил, кому выгодна ковид-пандемия в Карелии

Аналитика

Сегодня 08:58
Обществоведение
«Сюрприз» в кармане дубленки
Полиция раскрыла в суде детали слежки за экс-главой Минтранса Карелии Алексеем Кайдаловым и бывшим сотрудником аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, которые являются фигурантами громкого дела о взятках.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
26.10.2021 15:08
Ловушка для «мудаков» 13
26.10.2021 15:07
Важнейшее из искусств 1
26.10.2021 10:58
Несогласные: оппозиция в Петросовете подняла голос 9
25.10.2021 18:54
Вся аналитика

Чтиво

28.10.2021 10:55
Личное мнение
Были лучшие, а стали худшие?
Бывший директор единственного на Северо-Западе России Центра поморской культуры о решении властей Беломорского района Карелии о реорганизации учреждения.
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
22.10.2021 15:45
«Я — аномалия системы» 12
22.10.2021 10:41
архив чтиво

Медиа

Соревнования по гимнастике «Узоры Карелии-2021»
25.10.2021 13:08
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»