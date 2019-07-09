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Новости. Криминал
18:20, 09 Июля 2019
фото: © Александр Щербак/ТАСС

С начала июля в Карелии пропало 20 велосипедов

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В МВД Карелии зарегистрировано 20 сообщений о хищении велосипедов, сообщили в ведомстве.

С начала июля в органах внутренних дел Карелии зарегистрировано два десятка сообщений о хищениях велосипедов.

Подобное имущество крадут как с улиц и детских площадок, так и из подъездов, сараев и гаражей. При этом злоумышленников интересуют разные виды экотранспорта, к примеру, в статистике фигурируют велосипеды стоимостью от 3 до 20 тысяч рублей.

Чтобы избежать посягательств, полиция рекомендует соблюдать ряд правил: 

- не оставляйте велосипед в подъездах или около дома на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство. Обязательно забирайте велосипед домой;

- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра на улице, даже если отлучаетесь ненадолго. Желательно не только запирать сразу несколько его частей специальными устройствами, но и выбирать места, где имеется достаточно свидетелей или видеонаблюдение;

- не доверяйте свое имущество посторонним людям, умейте отказать тем, кто пытается одолжить двухколесный транспорт на время.

Одновременно с тем всегда сохраняйте технический паспорт на велосипед, по возможности сделайте его фотоснимок, перепишите номер рамы. Также помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества.

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Комментарии

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кир
2019-07-09 18:48:45
Жизнь показывает ненужность ОБЖ в школах. Потому как тонут на воде, падают с недостроенного здания на Комсомольском проспекте, залезают в трансформаторные подстанции и на крыши вагонов, где поражаются высоким напряжением. Оставляют или отдают велосипеды и телефоны, а также рассказывают пин-коды.
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