С начала июля в Карелии пропало 20 велосипедов

В МВД Карелии зарегистрировано 20 сообщений о хищении велосипедов, сообщили в ведомстве.

С начала июля в органах внутренних дел Карелии зарегистрировано два десятка сообщений о хищениях велосипедов.



Подобное имущество крадут как с улиц и детских площадок, так и из подъездов, сараев и гаражей. При этом злоумышленников интересуют разные виды экотранспорта, к примеру, в статистике фигурируют велосипеды стоимостью от 3 до 20 тысяч рублей.

Чтобы избежать посягательств, полиция рекомендует соблюдать ряд правил:



- не оставляйте велосипед в подъездах или около дома на ночь, даже если имеется специальное запирающее устройство. Обязательно забирайте велосипед домой;



- по возможности не оставляйте велосипед без присмотра на улице, даже если отлучаетесь ненадолго. Желательно не только запирать сразу несколько его частей специальными устройствами, но и выбирать места, где имеется достаточно свидетелей или видеонаблюдение;



- не доверяйте свое имущество посторонним людям, умейте отказать тем, кто пытается одолжить двухколесный транспорт на время.

Одновременно с тем всегда сохраняйте технический паспорт на велосипед, по возможности сделайте его фотоснимок, перепишите номер рамы. Также помните, что, покупая велосипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого имущества.