С новым опытом в новую жизнь

"Мир никогда не будет прежним", – пожалуй, главный слоган сегодняшнего дня.

Вирус заставил людей отказаться от своих планов, дистанцироваться друг от друга, придумать новые способы работы и развлечений. К счастью, есть интернет, и полная изоляция нам не грозит: онлайн мы продолжаем общаться, смотреть фильмы, путешествовать по миру и работать.

Связь была востребована во все времена, а сегодня – особенно. Повышенный спрос на соответствующие услуги задал профильным компаниям высокую планку – они были вынуждены задуматься о новых продуктах для лишенных былых возможностей клиентов. Адаптироваться к непростым условиям пришлось и карельскому интернет-провайдеру "Ситилинк".

Понимая всю важность доступа к информации в режиме самоизоляции, компания "Ситилинк" актуализировала реестр значимых сайтов – чтобы люди могли зайти на них даже с минусом на счете. Например, когда срочно нужно записаться на прием к врачу, подать документы в профильные органы, оплатить штраф ГИБДД или посмотреть сводки новостей в местных СМИ.

Инициативу поддержали партнеры компании.

"Сегодня как никогда стало важным оплачивать услуги именно онлайн, – говорит Павел Гречнев, директор компании "Ситилинк". – Так, при поддержке Сбербанка, на сайте нашей компании теперь можно подключить услугу "Автоплатеж" – когда списание абонентской платы происходит с банковской карты пользователя автоматически, по заданным параметрам и в установленную клиентом дату. Наши клиенты могут пополнять баланс и "вручную": услуга интернет-эквайринга, также доступная на сайте "Ситилинка", позволяет сделать это всего за три клика и без комиссии. Данная технология дает возможность совершать покупки как по обычной карте, так и с помощью виртуальных банковских карт и электронных кошельков".

Какие "плюсы" увидели работодатели при работе на удаленке и что, возможно, уже не вернется из онлайна в оффлайн, читайте здесь.

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