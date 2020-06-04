890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Петрозаводске начали ремонтировать школу № 35
04.06.2020 18:20
В Петрозаводске водитель напилась после того, как врезалась в дерево 1
04.06.2020 14:47
На выезде из Петрозаводска произошло ДТП (ФОТО) 1
Сегодня 06:40
В рамках подготовки к юбилею модернизирована система здравоохранения региона 6
04.06.2020 16:57
Жителя Карелии, из-за которого полицейский врезался в забор, отправили в колонию
04.06.2020 17:07

С новым опытом в новую жизнь

Новости. Общество
10:00, 05 Июня 2020
фото: © Ситилинк
Загрузка...

"Мир никогда не будет прежним", – пожалуй, главный слоган сегодняшнего дня.

Вирус заставил людей отказаться от своих планов, дистанцироваться друг от друга, придумать новые способы работы и развлечений. К счастью, есть интернет, и полная изоляция нам не грозит: онлайн мы продолжаем общаться, смотреть фильмы, путешествовать по миру и работать.

Связь была востребована во все времена, а сегодня – особенно. Повышенный спрос на соответствующие услуги задал профильным компаниям высокую планку – они были вынуждены задуматься о новых продуктах для лишенных былых возможностей клиентов. Адаптироваться к непростым условиям пришлось и карельскому интернет-провайдеру "Ситилинк".

Понимая всю важность доступа к информации в режиме самоизоляции, компания "Ситилинк" актуализировала реестр значимых сайтов – чтобы люди могли зайти на них даже с минусом на счете. Например, когда срочно нужно записаться на прием к врачу, подать документы в профильные органы, оплатить штраф ГИБДД или посмотреть сводки новостей в местных СМИ.

Инициативу поддержали партнеры компании.
"Сегодня как никогда стало важным оплачивать услуги именно онлайн, – говорит Павел Гречнев, директор компании "Ситилинк". – Так, при поддержке Сбербанка, на сайте нашей компании теперь можно подключить услугу "Автоплатеж" – когда списание абонентской платы происходит с банковской карты пользователя автоматически, по заданным параметрам и в установленную клиентом дату. Наши клиенты могут пополнять баланс и "вручную": услуга интернет-эквайринга, также доступная на сайте "Ситилинка", позволяет сделать это всего за три клика и без комиссии. Данная технология дает возможность совершать покупки как по обычной карте, так и с помощью виртуальных банковских карт и электронных кошельков".

Какие "плюсы" увидели работодатели при работе на удаленке и что, возможно, уже не вернется из онлайна в оффлайн, читайте здесь.

Новости компании

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.05.2020, 12:35
Охотники в Карелии боятся, что новые правила охоты развяжут руки браконьерам
29.05.2020, 09:02
Два автомобиля столкнулись в Петрозаводске (ВИДЕО)
02.06.2020, 14:23
"Мы научимся его побеждать" 
02.06.2020, 10:31
Пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего на трассе в Карелии
29.05.2020, 09:37
Рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии за сутки
03.06.2020, 08:40
Еще в один "чистый" район Карелии проник коронавирус

Аналитика

04.06.2020 15:01
Обществоведение
Ирина Мирошник: "Мы в предвкушении того, как Петрозаводск преобразится"
Глава Петрозаводска проинспектировала ход работ по благоустройству дворов и ремонту фасадов зданий в центре города.
Карелию вводят в режим жесткой экономии 3
04.06.2020 11:05
"Мы научимся его побеждать"  6
02.06.2020 14:23
Таежный клещ идет на Запад
02.06.2020 12:00
"На весах была судьба деревенского мужичка" 25
29.05.2020 15:57
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:00
Без политики
Американская академия офтальмологии рекомендовала отказаться от использования контактных линз в период пандемии Covid-19
В статье "Уход за глазами во время пандемии коронавируса", опубликованной на сайте американской академии офтальмологии, приводятся рекомендации по отказу от использования контактных линз в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, пояснила специалист по качеству оказания медицинской помощи, врач-офтальмолог центра Екатерина Ковригина.
"Клиники на Чайкиной": экспресс-анализ на антитела IgM и IgG к COVID-19
04.06.2020 09:35
С новым опытом в новую жизнь
04.06.2020 09:30
архив чтиво

Медиа

Автобусы без антисептиков ездят по Петрозаводску
28.05.2020 16:04
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»