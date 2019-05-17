С осужденного за педофилию Романова требуют около 55 млн рублей

Арбитражный суд Карелии принял заявления кредиторов, предъявивших финансовые требования к осужденному за педофилию бывшему депутату и бизнесмену Ивану Романову, в том числе, по алиментам, на общую сумму около 55 млн рублей.

Требования предъявлены в рамках дело о банкротстве Романова.

Федеральная налоговая служба хочет взыскать с осужденного 18 млн рублей задолженности по уплате транспортного налога и налога за имущество за 2014-2017 годы. Сбербанк предъявил финансовые требования на 17,7 млн рублей, московский банк "Международный финансовый клуб" - 15,6 млн рублей.

Кроме того, сын Романова направил заявление о взыскании задолженности по алиментам на сумму 3,9 млн рублей.

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