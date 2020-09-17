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С понедельника петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов

Новости. Общество
14:51, 18 Сентября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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С 21 сентября сделайте прививку от гриппа у гипермаркета "Лента", сообщили в Центре общественного здоровья Карелии.

С понедельника мобильный прививочный комплекс начнет свою работу у гипермаркета на пр. Комсомольском, 27.

Здесь с 21 по 27 сентября включительно с 12.00 до 18.00 все желающие обезопасить себя от острого инфекционного заболевания смогут бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцинацию от гриппа будут проводить специалисты городской поликлиники № 4.

На утро 18 сентября в мобильном прививочном комплексе у торгового центра "Главный" на ул. Мелентьевой, 28 привились от гриппа уже 2490 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ).

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