С понедельника петрозаводчане смогут сделать прививку около одного из гипермаркетов

С 21 сентября сделайте прививку от гриппа у гипермаркета "Лента", сообщили в Центре общественного здоровья Карелии.

С понедельника мобильный прививочный комплекс начнет свою работу у гипермаркета на пр. Комсомольском, 27.



Здесь с 21 по 27 сентября включительно с 12.00 до 18.00 все желающие обезопасить себя от острого инфекционного заболевания смогут бесплатно сделать прививку от гриппа. Вакцинацию от гриппа будут проводить специалисты городской поликлиники № 4.



На утро 18 сентября в мобильном прививочном комплексе у торгового центра "Главный" на ул. Мелентьевой, 28 привились от гриппа уже 2490 человек.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ).