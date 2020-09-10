В Петрозаводске за прививками выстраиваются большие очереди (ФОТОФАКТ)

Первый мобильный прививочный комплекс начал работу с 10 сентября у торгового центра "Главный".

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов отправился в передвижной комплекс, чтобы привиться от гриппа. По его словам, в этом году очень много желающих.

"У передвижного пункта возле "Главного" внезапно выстроились очереди за прививками от гриппа. По опыту прошлых лет могу сказать, что обычно нет вообще никого и врачи скучают. Всегда делал прививку без ожидания", – рассказал Николай.

По информации Центра общественного здоровья Карелии, вчера, 10 сентября, в передвижном медицинском комплексе у ТЦ "Главный" привились 168 петрозаводчан.

Напомним, в Петрозаводске прививку против гриппа бесплатно можно будет сделать не только в поликлиниках, но и в передвижных медицинских пунктах. Первый мобильный прививочный комплекс будет работать с 10 по 19 сентября у торгового центра "Главный" (ул. Мелентьевой, 28), автобус "ПАЗ". Время работы прививочного пункта – с 12.00 до 18.00. В дальнейшем можно будет вакцинироваться возле торговых центров и в других микрорайонах столицы Карелии.