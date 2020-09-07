В Карелию поступило около 150 тысяч доз вакцины от гриппа

В медучреждения республики направили отечественную вакцину "Совигрипп" для взрослых, сообщили в Минздраве Карелии.

"Карелфарм" доставил почти 150 тысяч доз вакцины "Совигрипп", содержащей штаммы вирусов гриппа, ожидаемые к циркуляции в этот эпидпериод. Вакцина поступала в большинство медицинских организаций Петрозаводска и районов республики. Сегодня ее получит Городская поликлиника №4, завтра – Межрайонная больница №1 в Костомукше,, Пудожская и Медвежьегорская ЦРБ.

Вакцинацией против гриппа планируется охватить 60% жителей республики, как и в прошлом году.

В Петрозаводске прививку против гриппа бесплатно можно будет сделать не только в поликлиниках, но и в передвижных медицинских пунктах. Первый мобильный прививочный комплекс будет работать с 10 по 19 сентября у торгового центра "Главный" (ул. Мелентьевой, 28), автобус "ПАЗ". Время работы прививочного пункта - с 12 до 18 часов. В дальнейшем можно будет вакцинироваться возле торговых центров и в других микрорайонах столицы Карелии.

В ближайшее время ожидается поставка 53 тысяч доз противогриппозной вакцины для детей, уточнили в Минздраве республики.

Ранее сообщалось, что в ноябре россиян начнут прививать от коронавируса.