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Уже в ноябре россиян начнут прививать от коронавируса

Новости. Общество
20:40, 31 Августа 2020
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Вакцинация граждан России от коронавируса начнется в ноябре-декабре.

О начале вакцинации сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, пишут "Известия".

"Первые поставки большими партиями начнутся уже в сентябре. Группы по пострегистрационным наблюдениям сейчас формируются, больше 2,5 тысяч человек уже набрано, всего будет 40 тысяч. На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции", – отметил министр в ходе общения с медицинскими сотрудниками Иркутской области.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса. Препарат был разработан специалистами Центра им. Н. Гамалеи и получил название "Спутник V". Минздрав РФ объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

По словам замминистра здравоохранения РФ Олега Гриднева, первыми получателями вакцины Центра им. Гамалеи станут медработники и пожилые люди. Эффективность препарата можно будет оценить по результатам формирования популяционного иммунитета.

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