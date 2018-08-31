С улиц Петрозаводска исчезнут два популярных арт-объекта

С улиц карельской столицы уберут два арт-объекта, сделанные из камня: "Олино облако" на проспекте Ленина и "Камень, который не взлетит" на Студенческом бульваре.

Об этом сообщил в соцсетях автор работ Сергей Гапанович.



Камень, который не взлетит. Раньше эта работа находилась на пр.Ленина, теперь - на Студенческом бульваре.

"Камень который не взлетит". Эта работа находится у кофейни Crema Caffe на Студенческом бульваре. На следующей неделе она, скорей всего, покинет полюбившийся ей газон и уедет из города. Навсегда. "Олино Облако", которое расположено у кофейни на пр. Ленина 17, тоже ушла в стадию переговоров. Надеюсь, в октябре мы попрощаемся и с этим камнем. Навсегда", - написал Сергей Гапанович в Instagram.

В комментариях он уточнил, что продает эти работы.

"Купили. Второй в стадии продажи", - отметил он. Сумма сделок не разглашается.

При этом Гапанович пообещал установить новые арт-объекты.

Сергей Гапанович является автором ряда арт-объектов в Петрозаводске и создателем "Долины зайцев" – новой достопримечательности в Прионежском районе.

Кроме того, он предложил установить на въезде в Карелию пятиметровую банку с морошкой, а на въезде в Кондопогу – летающую тарелку.