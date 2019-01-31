С улиц Петрозаводска вывезли более 20 тысяч тонн снега с начала зимы

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Ночью вывезли снег с улицы Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В ближайшее время предусмотрена масштабная очистка проезжей части ул. Антикайнена и пр. Александра Невского.
Администрация Петрозаводска напоминает водителям, что из-за работы дорожной и погрузочной техники и самосвалов движение по этим участкам улично-дорожной сети города может быть затруднено.
Также не следует парковать на этих отрезках транспортные средства в период проведения уборки и вывоза снега.
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