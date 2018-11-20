Садик в Петрозаводске закрылся из-за разгильдяйства, показал опрос

Разгильдяйство на всех уровнях привело к тому, что в Петрозаводске после реконструкции закрылся детский сад, крыша которого может рухнуть.

Так считают 40% (329) респондентов, которые приняли участие в опросе "Столицы на Онего".

Во всем виновата коррупция, уверены 32% (264) опрошенных.

По мнению 12% (102) респондентов в ситуации виновны те, кто принимал детсад после реконструкции.

В том, что следователи разберутся в проблеме, считают 9% (80) читателей.

Оставшиеся 3% (32) участники опроса уверены, что строительные работы выполнял нерадивый подрядчик.

Всего в опросе участвовали 807 человек.