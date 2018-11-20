Садик в Петрозаводске закрылся из-за разгильдяйства, показал опрос

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Разгильдяйство на всех уровнях привело к тому, что в Петрозаводске после реконструкции закрылся детский сад, крыша которого может рухнуть.
Так считают 40% (329) респондентов, которые приняли участие в опросе "Столицы на Онего".
Во всем виновата коррупция, уверены 32% (264) опрошенных.
По мнению 12% (102) респондентов в ситуации виновны те, кто принимал детсад после реконструкции.
В том, что следователи разберутся в проблеме, считают 9% (80) читателей.
Оставшиеся 3% (32) участники опроса уверены, что строительные работы выполнял нерадивый подрядчик.
Всего в опросе участвовали 807 человек.
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