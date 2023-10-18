Сайт «Московского комсомольца» подвергся кибератаке

С 19 октября на сайт «Московского комсомольца» идет DDoS-атака.
Как сообщили наши коллеги из «МК в Карелии», со вчерашнего дня на сайт «Московского комсомольца» проводится DDoS-атака.
«Специалисты не спят, не едят — работают и пытаются устранить проблему. Мы с вами, и пока продолжим делиться информацией в нашей группе», — сообщила редакция.
Напомним, «Столица на Онего» ранее также подвергалась кибератаке. Например, это происходило в середине мая прошлого года.
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