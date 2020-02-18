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"Салют мужеству" прогремит в Петрозаводске в выходные

Новости. Общество
18:00, 19 Февраля 2020
фото: ©"Столица на Онего"
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Для жителей города и гостей столицы подготовили праздничную программу ко Дню защитника Отечества, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В преддверии 23 февраля молодёжные клубы города проводят тематические акции: прикладной флешмоб "Открытка солдату", торжественное вступление в ряды "Юнармии2, экскурсию в Центр воинской славы, поздравление военнослужащих ВЧ №55443 (Томицы).

22 февраля в 10.00 на площади Ленина Клуб любителей бега "Айно" даст старт агитационному пробегу.

23 февраля в 11.00 состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориальному комплексу "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы", а в 18.30 на Онежской набережной будет организован праздничный фейерверк "Салют мужеству!".

Напомним, "Гиперборея-2020" в Петрозаводске завершилась праздничным салютом.

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