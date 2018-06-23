"Самая большая проблема в том, что никто не видел, как упал мужчина"

Журналист "Столицы на Онего" побывала на месте трагедии в Кондопожском районе, где турист сорвался в водопад, и провела собственное расследование.

В воскресенье, 17 июня, 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время экскурсии молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены.

В правоохранительных органах произошедшее не комментируют, зато в социальных сетях и местных СМИ активно обсуждают версии, - что привело к смертельному падению.

"Самая большая проблема в том, - сказал сотрудник кафе Владимир Петров, одним из первых оказавшийся на месте ЧП, - что никто не видел, как упал мужчина, и никто не может показать точное место, где он стоял в момент падения".

Что же произошло на водопаде "Кивач" неделю назад? Кто виноват в трагедии? Подробнее читайте здесь.