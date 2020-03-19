Самая счастливая страна находится на границе с Карелией

Во Всемирном Индексе Счастья (World Happiness Report) 2020 Финляндия в третий раз подряд возглавила ТОП самых счастливых стран.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как наличие людей, на которых можно положиться, свобода принимать важные жизненные решения, щедрость и доверие.

Также оценивались социальная и экологическая обстановка в стране, пишет паблик "Финляндия|Регион Лаппеенранта и Иматра|GoSaimaa".

Согласно этим параметрам, финны считают себя самыми счастливыми среди 156 стран.

Столица Финляндии, Хельсинки, в свою очередь, стала самым счастливым городом. Рейтинг городов по индексу счастья составлялся в этом году впервые.