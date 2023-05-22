Самая веселая деревня в Карелии осталась без праздника юмора

В Киндасово отменили проведение ежегодного фестиваля сельского юмора.

В июне туристов и жителей Карелии не ждут в Киндасово на традиционной празднике, который проходит в деревне с 1986 года. Фестиваль сельского юмора отменили. Как пишет «МК в Карелии», причиной может быть спор местных жителей и предпринимателей.

Жители деревни неоднократно жаловались в прокуратуру и правительство на шум от экскурсий по деревне. В конце мая 2023 года несмотря на протесты селян в Киндасово появилась новая туристическая тропа.

Подробнее читайте в материале «МК в Карелии».