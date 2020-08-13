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Самая высокая конкуренция на выборах глав муниципалитетов Карелии – в Матросском поселении

Новости. Политика
10:17, 14 Августа 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего
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На пост руководителя сельского поселения претендуют шесть кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.

В Матросском сельском поселении Пряжинского национального района отмечена самая высокая конкуренция на выборах глав муниципальных образований, которые пройдут в Карелии 13 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют шесть кандидатов: трое из них выдвинуты политическими партиями - "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР, а еще трое баллотируются на должность главы как самовыдвиженцы. Примечательно, что в качестве самовыдвиженцев в этих выборах участвуют исполняющий обязанности главы поселения Владимир Гомза и председатель местного совета депутатов Евгений Коколев.

Всего 13 сентября в Карелии будут выбирать глав десяти сельских поселений. Кандидатами на эти посты зарегистрированы 37 человек, из которых самовыдвиженцами являются 12.

Читайте подробнее в статье "Карелию ждет жаркая политическая осень".  

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-08-14 10:26:57
Да хоть десять. Пофиг. Выберем нужного, ибо
Гость
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