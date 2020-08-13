Самая высокая конкуренция на выборах глав муниципалитетов Карелии – в Матросском поселении

На пост руководителя сельского поселения претендуют шесть кандидатов, трое из которых – самовыдвиженцы.

В Матросском сельском поселении Пряжинского национального района отмечена самая высокая конкуренция на выборах глав муниципальных образований, которые пройдут в Карелии 13 сентября. По данным Центральной избирательной комиссии республики, на этот пост претендуют шесть кандидатов: трое из них выдвинуты политическими партиями - "Единой Россией", "Справедливой Россией" и ЛДПР, а еще трое баллотируются на должность главы как самовыдвиженцы. Примечательно, что в качестве самовыдвиженцев в этих выборах участвуют исполняющий обязанности главы поселения Владимир Гомза и председатель местного совета депутатов Евгений Коколев.

Всего 13 сентября в Карелии будут выбирать глав десяти сельских поселений. Кандидатами на эти посты зарегистрированы 37 человек, из которых самовыдвиженцами являются 12.

Читайте подробнее в статье "Карелию ждет жаркая политическая осень".