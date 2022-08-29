Самбист из Карелии Рашад Мурадов завоевал «бронзу» на Чемпионате Европы

Карельский спортсмен Рашад Мурадов стал призером Чемпионата Европы по самбо, проходившего в Сербии.

Рашад Мурадов завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. Об этом информирует паблик «Спорт — норма жизни Карелия».

Чемпионат Европы по самбо завершился в Сербии. Мастер спорта России междунардного класса Рашад Мурадов выступал в составе сборной России. Его тренер - Роман Шегельман.