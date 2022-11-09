Самбист из Карелии вошел в пятерку лучших на Чемпионате мира

Рашад Мурадов занял 5 место на Чемпионате мира по самбо в Бишкеке.

Как рассказали в паблике Центра спортивной подготовки в Петрозаводске, самбист из Карелиии Рашад Мурадов завоевал 5 место на Чемпионате мира.

Чемпионат мира по самбо проходил с 11 по 13 ноября в Бишкеке, столицы Кыргызстана. Туда приехали лучшие самбисты планеты из более, чем 50 стран. Рашад выступал в боевом самбо, в весовой категории до 71 кг.

Тренером спортсмена является Роман Шегельман. Самбиста и его тренера в Центре спортивной подготовки поздравили с достойными результатами.