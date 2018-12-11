Самбурская и Дробыш пожаловались на угрозы

Продюсер Виктор Дробыш и актриса Анастасия Самбурская обратились в полицию из-за угроз и шантажа со стороны неизвестного.

Шантажист в разговоре с представителями продюсерского центра намекнул, что Виктора Дробыша ждут серьёзные проблемы, но за 50 тысяч рублей он назовёт имя заказчика преступления, пишет life.

Он сообщил, что в его так называемую фирму, которая занимается решением "разного рода вопросов", поступил "заказ" на Виктора Дробыша.

"Мы депутатов машины сжигали, до сих пор ищут. Дробыш такой вес имеет? Подхода к его машине нет? С 20 метров коктейль Молотова обезбашенный наркоман бросит да и всё", – цитирует издание шантажиста.

Позднее слова мужчины были подтверждены действиями: во время одной из музыкальных премий неделю назад машину Дробыша оцепила полиция из-за сообщений о поджоге.

"Как мне сказали, угрожали не только мне – также были похожие звонки Анастасии Самбурской. Сейчас ждём результатов расследования", – сказал продюсер.

По словам Виктора Дробыша, полицейские уже нашли подозреваемого.