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"Самое эффективное средство профилактики любой эпидемии – это закрытие границ"

Новости. Общество
10:51, 28 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов
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Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков ответил на главные вопросы о распространении коронавируса.

Выступая в Законодательном собрании, Вы сказали, что при самом плохом сценарии коронавирусом может заразиться половина жителей Карелии. Это на самом деле так? Вы не преувеличиваете опасность?

Могу сказать только одно: мы должны были вовремя провести все карантинные мероприятия, и мы их уже на первом этапе провели. Потому что самое эффективное средство профилактики любой эпидемии – это закрытие границ, изоляция граждан, ограничение контактов. Ничего другого не придумано, тем более, что специфической профилактики коронавирусной инфекции нет и вакцины пока тоже нет.

Полный текст интервью с министром Михаилом Охлопковым читайте далее.

 

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