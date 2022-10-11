ГИБДД Карелии назвала самое опасное время для пешеходов

Госавтоинспекция Карелии опубликовала статистику ДТП с участием пешеходов в республике с начала года.

В официальном сообществе Госавтоинспекции Карелии опубликована статистика дорожных аварий в республике с участием пешеходов за последние 9 месяцев. Так, с начала года в дорожных авариях пострадали 70 и погибли 3 пешехода. Самым опасным временем для пешеходов эксперты назвали осень. Аварийными месяцами для пешеходов стали октябрь и ноябрь. Наиболее опасным часом признан отрезок с 16 до 17 вечера — в это время на дороге пострадало 12 человек. Самым опасным местом для пешехода стал пешеходный переход — на зебре пострадали 23 человека.

Больше всего ДТП произошло в Петрозаводске — в 48 наездах пострадали 50 человек, двое погибли. Чаще других участниками ДТП среди пешеходов становились люди старше 60 лет — 16 травмированных, 1 погибший. В числе пострадавших пешеходов оказалались 19 детей. Основная причина наездов на детей — водители, которые не уступают дорогу.