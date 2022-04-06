Западные санкции ударили по многим отраслям экономики Карелии, в том числе по сфере услуг.

Особенно это касается тех услуг, которые зависят от импортных компонентов, например, стоматология и косметология. Тем не менее, представители этого бизнеса смотрят в будущее с оптимизмом, заявил в интервью «Столице на Онего» директор петрозаводской косметологической клиники Academica Александр Лаптев.

По его мнению, несмотря на санкции, западные поставщики не уйдут с российского рынка.

«Одно дело, продукция двойного назначения — гражданского и не гражданского. Другое дело, продукция исключительно гражданского назначения. Самое страшное, если наши женщины будут выглядеть так, как в Европе. Они не делают там инъекции… Но я не думаю, что европейские поставщики готовы совсем отказаться от российского рынка. Наш рынок они терять не хотят, потому что он весьма и весьма существенный. Куда они денут мощности, сотрудников, которые все это производят? Я считаю, что у нашего рынка большие перспективы», — сказал Лаптев.

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