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Самоизолировавшихся граждан навещают мошенники под видом финансовых консультантов

Новости. Общество
09:10, 30 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
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Во время всеобщей самоизоляции в России участились случаи, когда мошенники обходят квартиры под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Злоумышленники могут предложить за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт или заключить потребительский кредит без визита в банковский офис.

Если человек соглашается, мнимые консультанты сразу составляют фальшивый договор, для заключения которого необходимо сообщить им данные своей банковской карты. Через некоторое время мошенники могут списать с карты все имеющиеся на счету средства.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
mobikk
2020-04-30 10:17:03
Можно их и учителями назвать - учат народ мудрости житейской. Хотя..коли мозгов нет, вряд ли можно научиться.
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