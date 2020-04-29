Самоизолировавшихся граждан навещают мошенники под видом финансовых консультантов

Во время всеобщей самоизоляции в России участились случаи, когда мошенники обходят квартиры под видом кредитных агентов, консультантов или риелторов и предлагают услуги по оформлению финансовых продуктов и заключению банковских договоров.

Об этом сообщила пресс-служба ВТБ.

Злоумышленники могут предложить за минимальную комиссию продлить срок действия истекших банковских карт или заключить потребительский кредит без визита в банковский офис. Если человек соглашается, мнимые консультанты сразу составляют фальшивый договор, для заключения которого необходимо сообщить им данные своей банковской карты. Через некоторое время мошенники могут списать с карты все имеющиеся на счету средства. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".