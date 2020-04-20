Самолет нарисовал большое сердце в небе над Исландией (ФОТО)

Boeing 767 порадовал жителей Рейкьявика необычным "пейзажем".

Boeing 767 авиакомпании Icelandair нарисовал большое сердце над Рейкьявиком в Исландии при заходе на посадку после рейса в Китай за медицинским оборудованием, сообщается в паблике Flightradar24.

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Ранее журналист "Столицы на Онего" Валерий Поташов подготовил материал о том, как Исландия борется с коронавирусом – "маленькая островная страна справляется с коронавирусом без "комендантского часа" и полного уничтожения своей деловой жизни".