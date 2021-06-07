Самолеты из Казани в Петрозаводск летают полупустыми

Запущенный в мае авиарейс из Казани в Петрозаводск загружен лишь на 50 процентов.

Новый субсидируемый авиарейс из Казани в Петрозаводск, запущенный 3 мая, загружен лишь на 50%. Об этом пишет «ТатарИнформ».

Рейсы из Казани в Петрозаводск выполняются два раза в неделю — по понедельникам и четвергам. Длительность полета составляет 2 часа 10 минут.

По словам генерального директора «ЮВТ АЭРО» Петра Трубаева, прямые авиарейсы в Петрозаводск будут выполняться до конца сентября канадскими авиалайнерами «Бомбардье» CRJ-200 максимальной вместимостью 50 человек. Всего планируется выполнить 43 рейса. Субсидии, выданные Минтрансом России на рейс, составили 800 млн рублей.

Ранее сообщалось, Карелия устраивает пресс-тур для журналистов из Татарстана.