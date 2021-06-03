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Карелия устраивает пресс-тур для журналистов из Татарстана

Новости. Общество
10:45, 04 Июня 2021
фото: © Управление по туризму Республики Карелия

С 7 по 10 июня Карелию посетят 10 представителей средств массовой информации из Республики Татарстан, сообщили в правительстве региона.

На следующей неделе по Карелии будут путешествовать журналисты ГТРК Татарстан, ИА Татар-информ, радио, интернет-изданий и представители пресс-службы авиакомпании «ЮВТ Аэро», Госкомитета Республики Татарстан по туризму.

Как отметили в региональном правительстве, пресс-тур призван показать самые главные и уникальные достопримечательности республики, о которых затем расскажут журналисты в своих фото и видео репортажах и статьях, чтобы заинтересовать и побудить к путешествию в Карелию. В программе пресс-тура экскурсия по Петрозаводску, посещение острова Кижи, горного парка Рускеала, водопада Ахвенкоски.

Прямое авиасообщение между Петрозаводском и Казанью, которое осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро» было открыто в начале мая. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и четвергам до конца сентября. Время в полете составляет 2 часа 10 минут.

«Для нас важно, чтобы как можно больше жителей России могли отдыхать в Карелии, посетить культурные и природные объекты, смогли насладиться необыкновенной красотой нашего края. Не менее важно, чтобы жители Карелии имели возможность совершать путешествия в разные регионы страны, затрачивая при этом минимальное время на дорогу. Прямое авиасообщение между Петрозаводском и Казанью, как раз предоставляет такую возможность», - отметила Анна Борчикова, начальник Управления по туризму Карелии.

Напомним, в прошлом году топовый российский блогер Илья Варламов посетил Карелию в рамках пресс-тура, организованного республикой для известных журналистов за 4,8 млн рублей.

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