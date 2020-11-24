Самозанятые в Карелии будут получать льготные микрозаймы за счет бюджета

Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия планирует в 2021 году выдавать льготные микрозаймы самозанятым гражданам.

Об этом сообщила руководитель Фонда Елена Климчук.

"Мы будет оказывать как гарантийную, так и финансовую поддержку самозанятым гражданам. Сейчас вносятся изменения в Устав и нормативные документы, и с начала следующего года у нас появится возможность оказывать самозанятым гражданам поддержку в рамках государственных программ. Микрозаймы будут предоставляться в сумме до 500 тыс. рублей, на срок до 2 лет. Процентная ставка, я думаю, будет в районе 4,25% годовых. Условия данной программы будут утверждаться на заседании Совета Фонда", - рассказала Климчук.

О других программах Фонда по поддержке малого и среднего бизнеса, читайте здесь.

На правах рекламы