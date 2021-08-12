Самозанятым жителям Карелии начали выдавать микрозаймы без залога и поручительства

Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Карелии начал выдавать самозанятым гражданам микрозаймы до 100 тыс. рублей без залогов и поручительства.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации Петрозаводска руководитель Фонда Елена Климчук.

«В данный момент выдано 3 микрозайма по 100 тыс. рублей. Нет ни оценки кредитоспособности, не запрашиваем обеспечения — никаких документов… Хочется в рамках сегодняшней встречи помощи от администрации — направлять к нам самозанятых граждан, которые будут к вам обращаться», — сказала Климчук.

Согласно условиям кредитования, такие микрозаймы выдают физическим лицам, имеющим официальный статус самозанятых. Срок — 24 месяца. Процентная ставка — от 3,25% до 6,5% годовых