Банка 0.5 л
14
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Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
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Бачок для соления
590
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Ящик ягодный 21 л.
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Новости. Экономика
13:00, 08 Ноября 2018

"Сампо.ру": Интернет со скидкой на весь год

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" проводит акцию. Подключи год надежного и быстрого интернета на скорости 60 Мбит/со скидкой.

Пользуйся быстрым интернетом "Сампо.ру", заплатив всего один раз. Акция отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении внешняя скорость интернет соединения составит 60 Мбит/с, а единоразовый годовой платеж – 3600 рублей. Экономия –  2400 рублей!

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-11-08 15:04:22
А еще говорят, шо из-за закона Яровой все подорожает.
Врут, безбожно врут :) не краснея.....
Гость
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