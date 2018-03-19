10:58, 19 Марта 2018
Самую большую поддержку в Карелии Павел Грудинин получил в Питкярантском районе
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В Карелии за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина, занявшего на выборах президента России второе место, проголосовали 33693 человека, или 11,35% принявших участие в голосовании.
Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.
Самую большую поддержку в нашей республике Павлу Грудинину обеспечили избиратели в Питкярантском районе. Там его результат достиг 13,6%.
Больше 12% Грудинин получил в Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском районах, а также в Петрозаводске.
В Кемском, Лахденпохском, Муезерском районах и Костомукше кандидата от КПРФ поддержали менее 9% избирателей, принявших участие в голосовании.
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