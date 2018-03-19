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Новости. Политика
10:58, 19 Марта 2018

Самую большую поддержку в Карелии Павел Грудинин получил в Питкярантском районе

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В Карелии за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина, занявшего на выборах президента России второе место, проголосовали 33693 человека, или 11,35% принявших участие в голосовании.

Об этом свидетельствуют данные ЦИК республики.

Самую большую поддержку в нашей республике Павлу Грудинину обеспечили избиратели в Питкярантском районе. Там его результат достиг 13,6%.

Больше 12% Грудинин получил в Суоярвском, Медвежьегорском, Кондопожском районах, а также в Петрозаводске.  

В Кемском, Лахденпохском, Муезерском районах и Костомукше кандидата от КПРФ поддержали менее 9% избирателей, принявших участие в голосовании.

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Комментарии

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kfyf
2018-03-19 13:18:51
Что Путин победит ни у кого сомнений не было. И что в Крыму и Чечне будет высокий процент за ВВП тоже. Но то, что наш социально-нестабильный регион выдаст более 70% поддержки действующей власти, верится с трудом. Переборщили,как в спектакле с Сурайкиным.
кир
2018-03-19 11:29:58

ЭНКА, кто натерпелся лишений в детстве, тот выбрал себе путь. А вы работать в простейшем деле не умеете. Вы понимаете не общественное, а только свои основные инстинкты.
ЭНКА
2018-03-19 11:19:07
Пока нашим избирателям не настучат по голове, не будут думать, за кого голосовать! Я удивляюсь! В Карелии исчезли доходные предприятия, их специально банкротят,присылают заезжих варягов для внешнего управления или продают москвичам и питерцам. Нас сделали нищими за годы правления нынешней власти. А нам всё мало! Грудинин в нашей республике должен бы иметь значительно больший процент голосов. Куда дальше будем катиться? Чиновники работают только для обслуживания своих интересов, про суды, полицию и говорить не надо(здесь всегда прав тот, кто силён и наделён властью). Давайте дальше рыть себе сообща яму, уважаемые земляки!!!
Американец
2018-03-19 12:46:57
ЭНКА, если бы он был действительно грамотный человек, то можно было бы голосовать за него.
Но он так п..........л всю предвыборную кампанию, что провалился с треском. Спасибо его политтехнологам.

Сначала бы бабло из офшоров вывел бы, а так гнилую ягоду не хочется есть, наелись в 90-е от дяди Гриши и Егорки гайдара с Борисом Бэ и Борисом Первым Пьяным.

Вам втухали эту гниль, а вы ее съели.
Как же вас легко обмануть,если вы голосуете за таких, как Г.
Гость
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