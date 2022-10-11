Самые безлюдные районы Карелии: где плотность населения составляет менее 1 человека на кв. километр

Средняя плотность населения Карелии, по последним данным официальной статистики, составила 3,3 человека на квадратный километр, но в некоторых районах это количество еще меньше.

Карелиястат опубликовал цифры по состоянию на 1 января 2022 года.

Самая низкая плотность населения в Калевальском и Муезерском районах. Там на один квадратный километр приходится в среднем 0,5 жителя. Немногим больше показатель в Суоярвском районе — 1 человек на квадратный километр.

В Беломорском, Кемском, Медвежьегорском, Пудожском районах плотность населения составляет менее двух человек на квадратный километр, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Прионежском — менее 6 жителей.

Более густонаселенные территории — Костомукша, Питкярантский и Сортавальский районы. Там на один квадратный километр приходится от 7,3 до 13,8 жителей.

Самая высокая плотность населения в Петрозаводске — 2,5 тыс. жителей на квадратный километр.