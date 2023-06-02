Самые отчаянные велогонщики вновь соберутся в центре Карелии

В середине июня в Кондопожском районе пройдет фестиваль велоспорта эндуро, сообщили в Минспорта Карелии.
Соревноваться любители велоэкстрима будут с 10 по 12 июня в Спасской Губе.
За победу будут бороться как совсем юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и опытные велогонщики.
Маршрут велогонки пройдет в деревне Декнаволок, рядом с поселком Спасская губа.
Программа мероприятия:
10 июня (суббота):
10.00-15.00 — регистрация участников, получение стартовых пакетов;
11.00-14.00 15.00-18.00 — тренировки на трассах, работает подъемник.
11 июня (воскресенье):
10.00-12.00 — регистрация участников, получение стартового конверта;
10.00-14.00 15.00-18.00 — тренировки и заезды на трассах, работает подъемник;
11.45 — брифинг первого дня, гонка для офф категорий, один СУ;
12.00 — открытие первого СУ.
12 июня (понедельник):
09.00-10.45 — тренировки на трассах, работает подъемник;
10.45 — брифинг;
11.00 — старт;
15.30-18.00 — подведение итогов, награждение.
Все подробности - по ссылке.
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