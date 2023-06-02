Самые отчаянные велогонщики вновь соберутся в центре Карелии

В середине июня в Кондопожском районе пройдет фестиваль велоспорта эндуро, сообщили в Минспорта Карелии.

Соревноваться любители велоэкстрима будут с 10 по 12 июня в Спасской Губе.



За победу будут бороться как совсем юные спортсмены в возрасте от 10 лет, так и опытные велогонщики.



Маршрут велогонки пройдет в деревне Декнаволок, рядом с поселком Спасская губа.



Программа мероприятия:



10 июня (суббота):



10.00-15.00 — регистрация участников, получение стартовых пакетов;



11.00-14.00 15.00-18.00 — тренировки на трассах, работает подъемник.



11 июня (воскресенье):



10.00-12.00 — регистрация участников, получение стартового конверта;



10.00-14.00 15.00-18.00 — тренировки и заезды на трассах, работает подъемник;



11.45 — брифинг первого дня, гонка для офф категорий, один СУ;



12.00 — открытие первого СУ.



12 июня (понедельник):



09.00-10.45 — тренировки на трассах, работает подъемник;



10.45 — брифинг;



11.00 — старт;



15.30-18.00 — подведение итогов, награждение.



Все подробности - по ссылке.