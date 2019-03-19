Самые продаваемые автомобили 2019 года с выгодой 10% в ПКФ "СЛОВО"

Средний срок владения автомобиля в России – 3-4 года (согласно данным аналитического агентства "Автостат").

Такой срок связан с объективными причинами: окончанием периода официальной гарантии, увеличением расходов на содержание автомобиля или по личным причинам.

Выбор нового автомобиля для многих - это долгий и сложный процесс: предложений на рынке так много, что глаза разбегаются.

Что делать, если нет четкого понимания, какой автомобиль вам нужен? Наш совет: обратитесь к мнению большинства. В 2018 году явными лидерами рынка новых автомобилей в России стали LADA Vesta, LADA Granta и KIA Rio, значительно оторвавшись от прочих.

Топ-10 самых продаваемых автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м).

В Петрозаводске посмотреть самые продаваемые автомобили 2018 года, сравнить их, пройти тест-драйв можно у официального дилера LADA и KIA - ПКФ "СЛОВО" на Лососинском шоссе, 39. Не нужно долго ездить по автосалонам – приезжайте в ПКФ "СЛОВО" и выбирайте автомобиль для себя.

Итак, встречайте фаворитов рейтинга самых продаваемых автомобилей года.

LADA Vesta – превосходство на вашей территории

LADA Vesta стильная, стремительная и яркая. Силуэт седана выдержан в единой "Икс" концепции, который эффектно подчеркивает насыщенная палитра цветов. С таким автомобилем вряд ли удастся остаться незамеченным на дороге.

Высокая степень безопасности, начиная с самой доступной комплектации, - одно из главных преимуществ LADA Vesta. Каждый автомобиль оснащен системой контроля устойчивости ESC, антиблокировочной системой тормозов ABS, системой помощи при старте на подъеме, подушкой безопасности водителя, тремя L-образными подголовниками и функцией автоматического запирания дверей при движении. LADA Vesta - это надежность, качество и комфорт.

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LADA Granta – держит слово

"Безусловно, в фирме СЛОВО LADA Granta держит слово" – вот такая скороговорка родилась в сентябре 2018 года, когда на рынке новых автомобилей был объявлен старт продаж Новой LADA Granta.

LADA Granta сочетание противоположностей: компактный внешне и просторный внутри, быстрый и экономичный. Комфортная дорога как в городе, так и на трассе. Четыре кузова и яркая цветовая палитра.

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KIA Rio – машина нового времени

KIA Rio – легендарный автомобиль, переживший несколько перевоплощений и не теряющий своей популярности. KIA Rio сочетает в себе передовые технологии, уникальный дизайн и привлекательную цену.

KIA Rio впечатляет со всех сторон: его дизайн обязательно привлечет внимание на дороге. Современные технологии безопасности и продуманный до мелочей салон делают KIA Rio удобным и безопасным автомобилем, каждая поездка в котором - настоящее удовольствие.

Сегодня KIA Rio выпускается в двух типах кузова: седан и хэтчбэк, который носит название Rio X-Line.

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