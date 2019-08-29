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Новости. Общество
08:20, 29 Августа 2019
фото: pixabay.com / Free-Photos

Самые умные собаки-таможенники приедут в Петрозаводск осенью

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В столице Карелии пройдут международные соревнования кинологических служб таможенных органов стран Европы, Азии и СНГ.

Соревнования будут проходить в карельской столице с 9 по 13 сентября. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. Открытие соревнований состоится 10 сентября в 14.00 на стадионе "Юность".

В мероприятии примут участие представители таможенных органов из 16 стран: Азербайджана, Аргентины, Бельгии, Германии, Израиля, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Республики Корея, Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии.

В программе мероприятия - показательные выступления кинологов со служебными собаками, награждение победителей и призеров конкурса детского рисунка, проведение первого этапа соревнований "Поиск денежных знаков и табачных изделий в багаже", детская игровая программа и флешмоб.

 

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