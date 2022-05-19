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Самый известный нарколог России посетил Карелию

Новости. Общество
08:20, 20 Мая 2022
фото: Минздрав Карелии

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков обсудил проблемы алкоголизации населения с главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России профессором Евгением Брюном.

Как сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в минувший четверг, 19 мая, в Петрозаводске он провел рабочую встречу с главным внештатным психиатром-наркологом Минздрава России профессором Евгением Алексеевичем Брюном.

По словам Михаила Охлопкова, самый известный нарколог страны приехал в Карелию в первый раз. Вместе с ним были ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы Юлия Бронюсовна Шевцова, заместитель главного врача Городской наркологической больницы Санкт-Петербурга представитель главного внештатного психиатра-нарколога по СЗФО Юлия Владимировна Зайчук. В разговоре принимали участие также специалисты Минздрава Карелии и руководители Республиканского наркологического диспансера.

На встрече, по словам Охлопкова, обсуждались вопросы наркологической службы республики.

«Кадрами наркологическая служба Карелии укреплена, главное, на что стоит обратить внимание, — это материальная база, в том числе расширение площадей и коек. Над решением этой проблемы мы уже работаем, — написал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. — Второй вопрос, на который обратил внимание Евгений Алексеевич, — это слабая вовлечённость муниципалитетов в работу по профилактике наркологических расстройств. Коллеги готовы оказать поддержку местным органам власти в информационной работе с населением».

Как отметили на совещании, Карелия, к сожалению, находится в числе регионов, в которых высока доля умерших от последствий употребления алкоголя.

"Мы понимаем эту проблему, но её решение — это совместная задача многих ведомств. Проблему алкоголизации населения можно решить только совместно", - сказал Михаил Охлопков.

По окончании встречи было принято решение провести в сентябре расширенную рабочую встречу с представителями других ведомств, а также муниципалитетов.

Коллеги отметили хорошую работу руководителя наркологической службы Карелии Ольги Сергеевны Ларионовой.

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